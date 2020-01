Sintomi influenzali, approfondimenti su una paziente cinese all’ospedale di Varese

«Nelle strutture sanitarie del territorio regionali in questi giorni stanno arrivando diverse persone per controlli su sintomatologie che fanno pensare al coronavirus.Va tenuto conto però che queste non sono diverse dall’influenza – spiega il presidente della commissione Sanità del consiglio regionale lombardo Emanuele Monti -. Nel mio ruolo ho verificato che si segua il protocollo dell’Organizzazione mondiale della sanità. Per quanto riguarda Varese abbiamo la fortuna di avere il professor Paolo Grassi che è un grande esperto di infettologia. Questo ci permette di capire a breve se le persone che si rivolgono all’ospedale sono un falso allarme o un caso reale di contagio».

In effetti all’ospedale di Varese sono in corso alcuni approfondimenti su una donna di origine cinese che ha chiesto un accertamento sul proprio stato di salute. La donna, secondo le testimonianze raccolte, si è presentata all’ospedale di Gallarate per rivolgersi al personale medico.

«Ieri sera – racconta un uomo che si trovava all’accettazione del pronto soccorso – ero all’ospedale di Gallarate ed è entrata una donna cinese con marito con mascherina dicendo all’accettazione che veniva da 600km da Whuan e aveva tosse e mal di gola».

La donna è stata indirizzata all’ospedale di Varese dove, così come prevede la task force predisposta dalla Regione, sono presenti le strumentazioni per per riconoscere e affrontare eventuali casi di Coronavirus in Lombardia. La signora è stata sottoposta in queste ore alle analisi previste per tutti i casi ritenuti sospetti.