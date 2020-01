“Nessun caso di Coronavirus a Varese”

“Non c’è nessun caso Coronavirus a Varese”. Una nota della Regione Lombardia, con le parole dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, mette fine alle preoccupazioni che riguardavano un accertamento ospedaliero.

A confermarlo è anche il presidente della commissione sanità del Consiglio regionale Emanuele Monti che spiega: “Il caso è stato verificato ed è negativo. Non c’è pericolo e non c’è rischio di Coronavirus nella nostra provincia”. “Si è trattato – prosegue Monti – di una persona che si è recata autonomamente in pronto soccorso, è stata verificata in tempi celeri con una diagnosi chiara e dunque non c’è alcun pericolo”.