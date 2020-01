Strage di piazza Fontana: a Saronno un dibattito aperto alla cittadinanza

Una serata informale per discutere di uno dei temi più scottanti della Prima Repubblica, la strage di piazza Fontana. In occasione del 50° anniversario dal terribile attentato terroristico, ricorso lo scorso 12 dicembre, l’associazione culturale saronnese ”L’Isola che non c’è” ha organizzato una serata di confronto aperta a tutta la cittadinanza, dove chi lo vorrà potrà intervenire liberamente portando le proprie idee, opinioni e anche testimonianze personali su quegli anni e su quello che è successo nei decenni successivi.

Il dibattito sarà preceduto da una breve presentazione di Giuseppe Uboldi, docente di storia e filosofia del Liceo di Saronno, che prenderà spunto da un articolo di Luigi Manconi apparso su Repubblica dell’11 dicembre 2019.

L’evento si terrà venerdì 24 gennaio, alle 21.00 nella sede dell’associazione, in via Nino Biffi 5, Saronno.