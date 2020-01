Tetto in fiamme a Cuveglio

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per l’incendio di un tetto a Cuveglio.

L’allarme è partito poco prima delle 17 da un’abitazione in via per Cavona. In fiamme la copertura di una villetta di due piani.

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino, intervenuti con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.