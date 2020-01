Vertenza Whirlpool, lunedì e mercoledì le assemblee con i lavoratori

La rsu dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta ha convocato per lunedì 3 febbraio e mercoledì 5 un’assemblea generale retribuita di un’ora presso la mensa Gemini. All’ordine del giorno informazioni sulla vertenza Whirlpool. In assemblea interverranno: Paolo Carini, segretario della Fim Cisl dei laghi, Barbara Tibaldi, della Fiom nazionale, Nino Cartosio segretario Fiom Cgil della provincia di Varese, Gianluca Ficco della Uilm Nazionale e Fabio Dell’Angelo segretario generale Uilm Varese.

Lunedi 3 febbraio l’assemblea è solo per il solo 3 turno notte e si terrà dalle 22 alle 23, mercoledì 5 febbraio l’assemblea si terrà dalle 9 e 30 alle 10 e 30 per i lavoratori che fanno giornata al reparto frigoriferi, forni, vigilanza, MS, K5, impiegati, dalle 14 alle 15 per il secondo turno e per chi fa giornata Mwo, vigilanza Ets, Ms e impiegati.