400 poesie in gara al “Premio Mario Berrino”

Il concorso letterario più romantico della provincia di Varese sta per concludersi. Domenica 16 febbraio si scopriranno i vincitori della 13esima edizione del concorso “Scrivi l’amore – permio Mario Berrino” organizzato dall’associazione “Amici di Mario Berrino”. La cerimonia sarà aperta al pubblico e si terrà all’auditorium del Club house del Jrc di Ispra alle 16:00.

Sono centinaia di autori che ogni anno partecipano al “Premio Mario Berrino” con poesie, lettere e racconti, tutti ovviamente ispirati all’amore. Domenica sará il giorno della verità e finalmente si sveleranno le opere vincitrici nelle due categorie principali, che come da tradizione (una volta incise su delle piastrelle e affisse in riva al lago) andranno a rendere ancora più romantica la Via dell’amore di Ispra. Nel corso del pomeriggio saranno inoltre svelati i vincitori della categoria giovani, del premio della critica “maestro Giovanni Seveso” e del premio speciale #MarrioBerrino100 ideato in occasione del centenario della nascita dell’artista.

Davide Pagani, presidente onorario dell’associazione “Amici di Mario Berrino” – quando ho conosciuto La 13esima edizione del “Premio Mario Berrino” ha registrato una grande partecipazione, con circa 400 opere di autori provenienti da tutta Italia e dall’estero. «Tutto è nato – racconta, presidente onorario dell’associazione “Amici di Mario Berrino” – quando ho conosciuto Mario Berrino nel 2001. L’idea del concorso è arrivata nel 2007, volevamo realizzare un evento che potesse valorizzare il mese di febbraio di Ispra e l’idea di un concorso letterario gli è subito piaciuta. Da quel momento ci ha sempre sostenuto nella preparazione della manifestazione».

Pittore e imprenditore nato e vissuto ad Alassio, Mario Berrino con le sue iniziative ha contribuito a trasformare la sua cittadina in una delle località più celebri di tutta la Liguria. Sua è stata l’idea di decorare il famoso “Muretto” con le firme delle celebrità, così come quella di organizzare proprio in quel luogo un celebre concorso di bellezza: “Miss Muretto”. Mario Berrino è morto il 3 agosto del 2011 all’età di 90 anni. Da quel giorno l’associazione culturale di Ispra ha deciso di dedicare a lui il concorso letterario in ricordo del suo impegno e della sua amicizia.