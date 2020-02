Auto fa manovra, investito bimbo di tre anni

Sono stati attimi di tensione, oggi – sabato 8 febbraio – verso le 16,45 quando un bimbo di 3 anni è stato investito da una macchina.

Il piccolo era nel cortile del proprio palazzo di via Tamborini a Uboldo quando il guidatore di un suv, facendo manovra in retromarcia, non lo ha visto e lo ha investito.

I soccorsi sono scattati immediati, da Milano è arrivato l’elisoccorso che ha trasportato il bambino in codice giallo – quindi non in pericolo di vita – all’ospedale Niguarda di Milano.