Filt Cgil primo sindacato delle Autolinee varesine

Nelle elezioni delle rsu svolte in Autolinee varesine, a cui hanno partecipato ben cinque sigle sindacali, la Filt-Cgil è risultata essere il primo sindacato con più del 30% di voti, eleggendo in tal modo ben quattro delegati su nove. «Sono fondamentalmente due le ragioni che danno valore a questo risultato – spiega la segreteria della Filt -. Si è votato in un’azienda che si è profondamente ristrutturata per adeguarsi al nuovo contesto del TPL, con tutte le criticità che ciò ha comportato; la partecipazione altissima dei lavoratori al voto, oltre il 90%, qualifica maggiormente l’esito del voto».

«La Filt-Cgil, nel ringraziare i lavoratori che hanno partecipato al voto, si farà carico, con più forza e determinazione, di indirizzare la propria iniziativa verso una più efficace unità sindacale e una alta solidarietà tra i lavoratori per dare risposte più puntuali e coerenti al nuovo quadro del trasporto pubblico locale e alle legittime attese dei dipendenti delle Autolinee Varesine, che rivendicano, e lo hanno testimoniato col voto, un significativo miglioramento delle proprie condizioni lavorative».