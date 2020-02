Furto al supermercato, donna arrestata

I carabinieri della stazione di Castellanza, all’interno del supermercato “Esselunga” di viale Piemonte, hanno tratto in arresto per furto aggravato una 50enne di Busto Arsizio, senza fissa dimora, disoccupata, pluripregiudicata.



La donna è stata bloccata da militari operanti, su segnalazione del personale anti-taccheggio, con merce occultata interno borsa personale per un valore complessivo euro 105,00 equamente divisa tra generi alimentari e prodotti per la cosmesi.



La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata trattenuta in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.