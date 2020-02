“La biblioteca è chiusa ma vi aiutiamo a noleggiare un ebook”

“Non vogliamo che i nostri lettori restino senza un libro da leggere”. La biblioteca di Castelletto Ticino è chiusa, nel rispetto delle prescrizioni contro il Coronavirus, ma questo non ferma la voglia di condividere il piacere della lettura.

Per questo, dalla pagina Facebook del comune sul Ticino, giunge l’invito a contattare il numero del servizio per essere aiutati a prendere in prestito un e-book.

I libri in formato digitale del catalogo sono quelli della rete Indaco – Bant, le Biblioteche associate dell’area del Novarese-Ticino. La biblioteca di Castelletto è abbastanza frequentata, tra lettori più o meno assidui e studenti, ma in questi giorni è rimasta chiusa come previsto dalle disposizioni regionali.

La rete di biblioteche della zona è molto attiva. Tra le varie iniziative anche una rassegna dedicata alla letteratura con molti ospiti, tra scrittori, registi e giornalisti. Proprio a Castelletto Ticino è atteso nei prossimi giorni Domenico Quirico che presenterà il suo libro “Cos’è la guerra”.