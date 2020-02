La cura degli alberi richiede attenzione e competenza

Oggi, 13 febbraio, alle ore 17,15, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, saranno presentati dallo Studio Agronomico Tovaglieri i risultati del censimento dei tigli di un tratto del viale della Gloria (per la precisione viale Diaz), commissionato da Legambiente BustoVerde con l’autorizzazione dell’Amministrazione comunale.

Il censimento-campione, effettuato su più di cento tigli, verrà presentato all’assessore al Verde Laura Rogora, ai tecnici di Agesp e a quanti sono interessati alla dimostrazione pratica di un serio e completo sistema di approccio alla gestione del verde.

«Da un censimento effettuato con metodo si ricavano infatti i dati necessari da cui prendere le mosse per decisioni politiche fondate e motivate anziché scegliere senza questo riferimento, come è stato fatto fino ad ora».

«Del resto, il regolamento del verde recentemente approvato costituisce un vincolo per i privati, ma lascia completamente libero chi si occupa della gestione del verde pubblico di agire in modo scorretto, procurando danno al patrimonio arboreo della città. Interventi di questo tipo costituiscono di fatto uno sperpero di denaro pubblico, che potrebbe essere meglio utilizzato per arricchire la dotazione di verde della città».

«Mal spesi ci sembrano anche i fondi utilizzati per rinnovare le alberature dei viali cittadini: sono frequenti i casi in cui la scarsa qualità degli esemplari messi a dimora ne provoca la morte nel giro di poche settimane. Anche la recente sostituzione di parte degli alberelli di via Caprera mostra risultati deludenti sia dal punto di vista estetico che per quanto riguarda la qualità degli alberi messi a dimora. Ci si chiede se vengano effettuati controlli della qualità dei lavori commissionati, a garanzia di un buon uso dei fondi, già esigui, stanziati per il verde pubblico».