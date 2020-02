La Solbiatese si rimette in moto

Domenica positiva per le prime della classe nei gironi di Prima e Seconda Categoria della nostra provincia. Successi e altri tre punti per consolidare il primato per Solbiatese, Olgiates e Luino.

PRIMA CATEGORIA

Dopo aver conosciuto il sapore della sconfitta, torna subito al successo la Solbiatese che batte 2-0 il San Marco. Dietro tengono il passo Nfo Ferno, che passa 2-1 a Turbigo, Ispra, che supera 1-0 il Cantello Belfortese, Accademia Bmv che espugna 1-0 il campo del Bosto, e la Valceresio che vince 3-2 in casa dell’Antoniana. Sconfitta interna per il San Michele, trafitto 2-0 dall’Arsaghese, la Crennese Gallaratese passa 3-2 sul campo del Ticinia mentre il Tradate rifila un bel 4-1 alla Folgore Legnano.

CLASSIFICA: Solbiatese 47; Nfo Ferno 40; Ispra 39; Accademia Bmv 35; Valceresio 34; Bosto, Arsaghese 28; San Michele, Tradate 27; Crennese Gallaratese 24; Cantello Belfortese, Folgore Legnano 23; Turbighese 22; Ticinia 21; San Marco 14; Antoniana 5.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

Continua la corsa dell’Olgiatese che anche contro la Pro Juventude si prende i tre punti grazie al 3-0 finale. Il Villa Cortese non va oltre lo 0-0 contro il Lonate Pozzolo e si vede superare al secondo posto dal Canegrate che vince 2-0 a Solbiate Olona. Si fa sotto il Parabiago che vince 2-0 in casa della Robur, pareggia 1-1 la Virtus Cantalupo contro la Borsanese. Bel successo del Buscate, 4-1 sul campo dell’Oratorio San Francesco, il Sant’Ilario batte 3-1 il Nerviano mentre basta un gol al Beata Giuliana per prendersi i tre punti contro la Kolbe. Termina 1-1 tra Samarate e Gorla Minore.

CLASSIFICA: Olgiatese 56; Canegrate 40; Villa Cortese 39; Parabiago 38; Solbiatese, Lonate Pozzolo 36; Virtus Cantalupo 35; Pro Juventude 34; Buscate 32; Robur 29; Sant’Ilario 25; Gorla Minore 24; Beata Giuliana 23; Oratorio San Francesco 22; Nerviano 20; Kolbe 18; Samarate 17; Borsanese 14.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il Luino fatica ma alla fine passa 1-0 a Caravate rimanendo saldamente al primo posto. Il Laveno Mombello con lo stesso punteggio batte il Coarezza mentre la Sommese cade 3-0 in casa del Tre Valli venendo superata dal Lonate Ceppino che passa 4-0 a Caronno Varesino. Vince anche la Malnatese, 1-0 contro il San Luigi, il Cairate passa 3-0 sul campo della Lavena Tresiana mentre la Casmo cade 1-0 in casa contro il Buguggiate. Il Ceresium Bisustum passa 4-3 a Induno Olona, l’Arnate invece è corsaro 3-2 a Cuasso al Monte.