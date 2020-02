Laboratori itineranti nelle scuole per sconfiggere la violenza di genere

Interventi tra i giovani per “progettare la parità in Lombardia”.

È il compito che Regione Lombardia ha assegnato all’associazione EOS, centro antiviolenza Varese, che si è aggiudicata il bando per intervenire nelle scuole con iniziative che smantellino gli stereotipi e i pregiudizi legati al ruolo delle donne, delle ragazze e delle bambine nei diversi contesti.

Nell’arco di un anno, l’associazione proporrà laboratori con diversi partner del territorio.

Il ricco programma di interventi sarà coordinato dalla dott.ssa Michela Prando, pedagogista della associazione EOS che, avvalendosi anche di esperti della Cooperativa l’Aquilone, realizzerà percorsi educativi e formativi coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado dagli asili nido agli istituti superiori.

Particolare attenzione verrà rivolta alla formazione dei docenti sul tema della violenza di genere per fornire agli insegnanti degli strumenti capaci di cogliere dei segnali di disagio nei ragazzi e nelle ragazze riconducibili a un vissuto di violenza.

Gli ultimi dati raccolti dal centro antiviolenza EOS, infatti, registrano un aumento nella presa in carico di donne giovani che portano alla luce episodi di violenza consumati in ambito scolastico e posti in essere da fidanzati. Oltre a frequenti episodi di violenza psicologica (controllo, minacce e insulti), le ragazze raccontano sempre più spesso di essere vittime di episodi di violenza fisica (pugni, calci, lividi e morsi).

A partire da ciò si ritiene urgente e necessario continuare a occuparci di prevenzione sul nostro territorio.

Accanto a questo programma rivolto alle scuole, inoltre, si svilupperà una formazione per lavoratori finalizzata a riconoscere e a prevenire la violenza di genere sul luogo di lavoro.



Di seguito l’elenco dei partner del progetto:

Liceo Artistico A. Frattini Istituto Statale di Istruzione Superiore

Licei Manzoni Istituto Statale di Istruzione Superiore

Istituto comprensivo statale Campo dei Fiori Comerio

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” Marchirolo

Comune di Comerio Ente pubblico

Asilo infantile Angelo dell’Acqua Casciago Scuola dell’infanzia

Istituto comprensivo statale “Passerini” di Induno Olona

B-Plano Cooperativa Sociale ONLUS

Scuola dell’infanzia San Girolamo Emiliani Morosolo

Associazione Il Bosco Verde Associazione di Promozione Sociale

Scuola materna il Bosco Verde Cooperativa sociale Il Bosco Verde