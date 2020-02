Nella scia degli studi su Leonardo da Vinci, che hanno ricevuto nuovo impulso in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte avvenuta nel 1519, il Comune di Como – Assessorato alla Cultura con la Biblioteca Paolo Borsellino in collaborazione con l’Università e-Campus propongono la mostra “Leonardo Lettore. L’insaziabile desiderio di conoscenza di un genio“.

L’apertura della mostra è in programma giovedì 6 febbraio alle ore 17,30 con una visita guidata. Si potrà visitare fino al 7 marzo 2020. L’evento intende ricostruire il singolare e personalissimo percorso di studi da autodidatta del genio toscano che si definiva “Omo sanza lettere” – uomo senza lettere, per sottolineare la sua formazione tecnico-artigianale in volgare, diversa dalla formazione umanistica, che cercò sempre di integrare attraverso la lettura dei classici greci e latini in traduzione.

Grazie agli appunti che Leonardo disseminò nei Codici, gli studiosi hanno potuto ricostruire la sua biblioteca: i libri che acquistò o che si fece prestare e che lo seguirono fin nell’ultima dimora in Francia. Leonardo lesse avidamente la Bibbia, i classici latini e i greci in traduzione, Dante, Boccaccio, Petrarca; i libri di scienziati, matematici, ingegneri, filosofi, architetti del passato come Platone, Eone di Alessandria, Euclide, Boezio, Avicenna, Vitruvio con autorevoli commenti e opere di suoi contemporanei tra i quali Leon Battista Alberti e Filippo Foresti. Si tratta di libri presenti anche nelle collezioni antiche della biblioteca, grazie alle quali è stato possibile allestire la mostra dedicata a Leonardo e alle sue letture.

Accanto ai libri è esposto per la prima volta il manoscritto sulla vita di Leonardo dello studioso e conte comasco Anton Giuseppe Della Torre Rezzonico, datato 1779. La mostra è allestita in concomitanza con il convegno “Leonardo e la Valsassina. Studi e Territorio”. 6/7 febbraio 2020 organizzato e curato dall’Università e-Campus di Novedrate.

LEONARDO LETTORE

L’insaziabile desiderio di conoscenza di un genio

Mostra bibliografica

Biblioteca comunale Paolo Borsellino, Como

7 febbraio – 7 marzo 2020 Comune di Como.

Assessorato cultura. Biblioteca

In collaborazione con Università e-Campus di Novedrate A cura di Chiara Milani. Responsabile Scientifico Biblioteca Testi di Lucia Bertolini. Professore ordinario di Filologia della Letteratura Italiana. Università e-Campus Elisabetta Tonello. Professore associato di Letteratura italiana. Università e-Campus.