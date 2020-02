L’Italia delle varesotte arriva quarta alla “Australia Pacific Cup”

Senza dubbio è stata un’avventura molto importante per la preparazione in vista di Tokyo 2020, rimane però un po’ di rammarico per un quarto posto che non accontenta fino in fondo visto il livello di softball giocato dalla Nazionale Italiana nel corso della “Australia Pacific Cup”. (Foto: www.fibs.it)

Dopo un girone di qualificazione più che positivo, le Azzurre – tra le quali diverse giocatrici del Saronno e del Caronno Pertusella – hanno perso 3-2 la semifinale contro il Giappone.

Proprio le asiatiche hanno poi conquistato la vittoria finale superando le padrone di casa del Travelodge Aussie Spirit, formazione australiana, nella finale.

La Australia Pacific Cup si chiude così con la seguente classifica: 1. Giappone, 2. Travelodge Aussie Spirit, 3. Messico, 4. Italia, 5. Australia, 6. Cina Taipei, 7. Nuova Zelanda.