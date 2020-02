Ecco come noleggiare un NCC a Linate

L’aeroporto di Milano-Linate, costruito durante gli anni ’30, risulta essere uno dei antichi ma allo stesso tempo più affollati d’Italia.

Ovviamente, pur trattandosi di un aeroporto di vecchia data, ha subito tantissimi lavori di ristrutturazione e ad oggi può certamente vantare una struttura moderna e tecnologica. A renderlo all’avanguardia, ci pensa anche NCC Linate, un servizio del tutto singolare, chiamato Guidoo.

Guidoo: cos’è

Grazie a Guidoo, si ha la possibilità di usufruire di un autonoleggio con conducente da e per l’aeroporto di Milano Linate.

È perfetto per chi viaggia costantemente per lavoro ma anche per chi si reca spesso nella capitale Lombarda per piacere o altri motivi personali.

Prenotando Guidoo, si avrà a disposizione un personal driver cordiale ed allo stesso tempo competente che ti accompagnerà al tuo luogo di destinazione in maniera efficiente.

Non è un servizio come tanti altri, poiché ti permette di spostarti con il massimo del comfort, in perfetta tranquillità. Infatti, durante il tragitto, potrete:

Scegliere la musica da ascoltare, selezionando la colonna sonora che più preferite

Leggere una rivista o un quotidiano (c’è una vasta scelta a vostra disposizione)

Usufruire di un autista multilingue (ad esempio in cinese, in arabo, inglese ecc)

E tanti altri extra, tra cui il Wi-Fi a bordo e le porte USB, dove poter caricare i vostri dispositivi mobili.

Inoltre, nel caso in cui viaggiate in compagnia dei vostri bambini, potete richiedere anticipatamente il seggiolino auto, così da farli sentire completamente al sicuro.

Ulteriori informazioni

Le caratteristiche che vi abbiamo presentato poco fa, ci fanno ben comprendere quanto ne valga la pena usufruire di Guidoo.

Ma se dovessimo prendere in considerazione anche l’aspetto economico, bisogna dire che il servizio risulta essere molto conveniente, calcolando tutti i comfort di cui dispone. Tra l’altro facendo un confronto con i comuni taxi, possiamo certamente affermare che Guidoo sia nettamente superiore, in termini di efficienza e di qualità.

Inoltre, a livello di vettura, si ha modo di scegliere tra una berlina o un minivan, a seconda delle vostre preferenze.

Per ogni tipo di personalizzazione però, sarà necessario concordare il tutto in anticipo, così da poter stabilire il prezzo nel dettaglio. E bisogna anche tenere a mente che, trattandosi di un servizio molto richiesto, è fondamentale prenotare un po’ prima.

Infatti, nell’ultimo periodo, ha raggiunto un boom di prenotazioni. Questo perché Guidoo non si occupa soltanto degli spostamenti da e per l’aeroporto di Linate ma offre anche giri panoramici a Milano, a Bergamo e in tante altre località turistiche (come ad esempio il Lago di Garda e il Lago d’Iseo).

Da ciò possiamo ben dedurre che i posti e i veicoli disponibili non siano affatto illimitati e proprio per tale motivo, vi consigliamo di affrettarvi. Perciò, se nei vostri programmi dovesse esserci un viaggio a Milano con atterraggio all’aeroporto di Linate, affidatevi a Guidoo e non ve ne pentirete.

Per scoprire maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale di Guidoo, dove troverete tutti i contatti telefonici e i servizi extra, volti a soddisfare tutte le vostre esigenze.