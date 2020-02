Pensionato in crisi d’ansia dà fuoco all’auto d’epoca

Alla fine neppure ai militari è chiaro cosa abbia spinto un pensionato a dare fuoco alla sua auto d’epoca, ma questo è quanto ricostruito dai militari intervenuti a seguito di un incendio appiccato solo pochi giorni fa.

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Porto Ceresio hanno difatti denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Varese un 70enne del luogo, poiché resosi responsabile dei reati di danneggiamento seguito da incendio e omessa custodia di armi.

In particolare i militari dell’Arma, a conclusione di attività d’indagine hanno accertato che il pensionato probabilmente a causa di una crisi ansiosa e senza una ragionevole motivazione, nella nottata del 14 febbraio aveva appiccato un incendio ad una propria autovettura d’epoca Fiat 124.

I Carabinieri della locale Stazione avevano quindi proceduto al sequestro di una pistola regolarmente detenuta e denunciata all’Autorità di Pubblica Sicurezza ed al conseguente ritiro del porto darmi in via cautelare, in quanto accertavano l’omessa adozione delle cautele nella detenzione dell’arma.