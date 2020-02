Riparte la sfida mondiale di MV Agusta, la presentazione ufficiale a Milano

La seconda stagione consecutiva di Mv Agusta nel mondo del Motomondiale scatterà ufficialmente mercoledì prossimo, 12 febbraio, da Milano. Il Forward Racing Team, la struttura italo-svizzera che fa capo al manager Giovanni Cuzari e che si occupa di portare in pista le F2 della Schiranna ha infatti fissato per quella data la cerimonia di unvealing, quella in cui si toglie letteralmente il velo alle moto così da rivelare la livrea scelta per la stagione 2020 e (forse) anche le novità tecniche adottate da ingegneri e designer.

L’appuntamento è fissato in un locale in zona Corso Sempione, il “55” di via Piero della Francesca, e avrà come ospiti d’onore i due piloti scelti per gareggiare nelle gare iridate di Moto2, la stessa categoria del 2019: si tratta, come noto, del confermato Stefano Manzi (#62) e del nuovo acquisto Simone Corsi (#24). Il primo, riminese di classe 1999, nella passata stagione è stato autore di un grande finale di campionato fino a sfiorare il podio nell’ultima gara di Valencia (4° al traguardo). Corsi, romano del 1987, ha all’attivo 5 vittorie nel motomondiale (4 delle quali nel 2008 quando sfiorò il titolo della 125) e dovrà mettere la sua esperienza al servizio di questo progetto che riparte proprio dalle buone prestazioni di fine 2019 con l’intenzione di crescere ancora sul piano dei risultati.

Nella Moto2 2020 saranno quattro le case impegnate: la Kalex continuerà a fare la parte del leone con un gran numero di moto iscritte (22) suddivise nei diversi team; piccola ma agguerrita la pattuglia di Speed Up (4: il team ufficiale e lo spagnolo Aspar) mentre MV Agusta e NTS vogliono crescere ma porteranno in griglia due moto ciascuna. Non ci sarà più invece KTM che si concentrerà sulla MotoGp, categoria in cui si è “portata” il vicecampione di Moto2 Brad Binder. Anche il campione in carica, Alex Marquez, è salito di categoria raggiungendo il fratello Marc nel team ufficiale Honda.

Il calendario prevede 20 gare a partire da quella di esordio, l’8 marzo a Losail in Qatar. La stagione terminerà invece a Valencia il 15 novembre e transiterà per due volte dall’Italia: il 31 maggio si correrà al Mugello (GP d’Italia) mentre il 13 settembre a Misano Adriatico (GP di San Marino). Tutti i team utilizzeranno gomme Dunlop.