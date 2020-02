Si aspetta la pioggia (e qualche fiocco di neve)

Tempo coperto nel fine settimana, con pioggia sulle Prealpi e qualche fiocco di neve in montagna. Come anticipato dal Centrogeofisico Prealpino una perturbazione in avvicinamento dall’Atlantico sospinge nuvole sul nord Italia e porterà qualche debole precipitazione tra il pomeriggio di oggi e domenica mattina. Lunedì pomeriggio atteso un nuovo peggioramento con precipitazioni diffuse e più abbondanti che mancano ormai dal mese di dicembre.

Oggi qualche debole precipitazione dal pomeriggio perlopiù su Alpi, Prealpi e Lombardia occidentale, in estensione verso sera e nella notte anche al resto della regione. Il limite neve si attesta attorno a quota 700m.

Domenica ancora nuvole e residue piogge al mattino, in successivo spostamento verso est, poi qualche schiarita irregolare nel pomeriggio specialmente in montagna.

Lunedì all’alba ancora qualche schiarita ma nel corso della giornata la nuvolosità in graduale aumento che porterà alcune piogge da metà giornata, via via più diffuse e abbondanti in serata. Sui rilievi nevicate a quote superiori a 900m circa.