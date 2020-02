Coronavirus, standard & Poor’s taglia al 5% le stime del Pil cinese

L’agenzia di rating Standard & Poor’s taglia al 5 per cento le stime del Pil cinese per il 2020 a causa delle conseguenze legate all’epidemia del coronavirus nella città di Wuhan capoluogo della provincia di Hubei. In precedenza le stime erano del 5,7%. Gli effetti più pesanti sono previsti nel primo trimestre, mentre secondo le stime i primi segnali di ripresa dell’economia si avranno nel terzo trimestre del 2020.