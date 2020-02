A teatro il soldatino della favola è di stagno

Una favola antica capace di parlare ai bambini di di temi più che mai attuali quella del “Soldatino di stagno”, portata in scena domenica 16 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio per un nuovo appuntamento con la rassegna per bambini “Scintille” a cura di Progetto Zattera Teatro.

La storia di Andersen in questo adattamento teatrale per attori e burattini è spunto per riflettere sulla fragilità e le proprie mancanze, sul viaggio, sull’attesa e sulla speranza del ritorno. Il soldatino vuole essere come gli altri ma è diverso, gli manca qualcosa. Scacciato, respinto, sbattuto ed infine accolto dopo essere stato strappato al mare, il protagonista è un migrante suo malgrado.

In questo viaggio di formazione diventerà ogni giorno sempre più forte, più consapevole di sé. E quando tornerà nella stanza dei giochi sarà in grado finalmente di abbracciare la sua amata ballerina.

Ma le storie non finiscono sempre bene e in questa il fuoco toglierà agli spettatori la possibilità del lieto fine. E ci lascerà l’amara sensazione che tutti noi siamo soldatini, insieme forti e fragili, equilibristi della vita, in attesa, su una spiaggia, che il mare ci porti la nostra parte mancante.

Spettacolo adatto ai bambini dai 3 anni.

Ingresso unico a 7 euro.

Prenotazione gratuita scrivendo a prenotazionesociale@libero.it oppure 349 3281029.

Il Teatro Sociale “Delia Cajelli” è in via Dante Alighieri 20, a Busto Arsizio.