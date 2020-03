Acsm Agam Ambiente sospende tutte le attività al pubblico

La consegna del kit di raccolta differenziata, che per chi non aveva ancora provveduto era ancora aperta nella sede di Acsm Agam ambiente, in via Tintoretto, è stata sospesa: solo per le ditte è possibile telefonare al numero verde 800 966 186 per accordi in merito alla consegna a domicilio.

La decisione è stata presa a partire da oggi, 13 marzo 2020, e fino a nuova comunicazione al termine del periodo emergenziale. Ma non è l’unico provvedimento che ha preso la società: la chiusura riguarda anche i centri di raccolta e lo sportello di igiene ambientale

CHIUSI I CENTRI DI RACCOLTA

Il decreto sull’emergenza coronavirus ha convinto anche la società, In accordo con le Amministrazioni Pubbliche titolari dei siti, a chiudere i centri di raccolta nei comuni dove Acsm Agama ambiente svolge il servizio.

A Varese, Via dell’Ecologia 1 il centro di raccolta sarà chiuso ai privati dal 14/03/2020 fino al termine del periodo emergenziale. Sarà aperta solo per il conferimento di rifiuti speciali da parte delle ditte dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

A Binago in via dei Campi, sarà chiuso fino al 3 aprile salvo ulteriori disposizioni.

A Casciago in via Tividino sarà chiuso fino al 25 marzo, salvo ulteriori disposizioni

A Induno Olona/Arcisate il centro di via Polveriera sarà chiuso fino al termine del periodo emergenziale.

A Barasso ili centro di via Savinelli sarà chiuso fino al 25 marzo, salvo ulteriori disposizioni

A Leggiuno in via Fontana Vecchia il centro resterà chiuso fino al 25 marzo, salvo ulteriori disposizioni.

A Gorla Maggiore in il centro in via dello Zerbo sarà chiuso fino al 25 marzo, salvo ulteriori disposizioni

A San Siro (CO)sarà chiuso fino al termine del periodo emergenziale.

A Olgiate Olona, il centro di via Ombrone sarà chiuso fino al termine del periodo emergenziale.

CHIUSO ANCHE LO SPORTELLO DI VIA AVEGNO

Acsm agam ambiente invita inoltre i clienti ad attivare la prenotazione per il ritiro degli ingombranti laddove previsto, solo per le effettive ed improcrastinabili necessità.

Infine, resteranno totalmente chiusi al pubblico anche gli sportelli.

In particolare lo sportello di Igene Ambientale in via Avegno da ora resterà totalmente chiuso al pubblico: sono sospesi anche gli incontri su appuntamento.

Per contattare la società si può utilizzare l’e-mail per le pratiche TARI, o anche telefono per semplici richieste di informazioni.

I contatti sono:

e-mail: richiestetari@acsmagamambiente.it

telefono: 800966186 e 0332 290600