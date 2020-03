Arcisate, un caso e 11 persone in quarantena. Il sindaco: “Situazione sotto controllo”

Sta creando preoccupazione la notizia di un caso di coronavirus ad Arcisate, nel cuore della Valceresio.

«Confermo che un cittadino di Arcisate ricoverato all’Ospedale è risultato positivo al coronavirus, ma la situazione è sotto controllo – dice il sindaco Gianluca Cavalluzzi – saputa la notizia ci siamo subito attivati e siamo in contatto tanto con l’Ats quanto con la Prefettura».

Si tratta di un uomo di 85 anni, in ospedale per un intervento, che da alcuni giorni è isolato in terapia intensiva.

Il sindaco invita la popolazione a non spaventarsi: «Non c’è motivo di allarme. Ad oggi, oltre alla persona ricoverata, ci sono 11 persone che sono entrate in contatto con lui, prevalentemente familiari, alle quali è stato fatto il tampone, risultato negativo. Adesso sono tutte in quarantena per due settimane, in via precauzionale».

La macchina comunale si è subito messa in moto: «Come detto siamo in contatto tanto con Ats quanto con la Prefettura – dice Cavalluzzi – Il Comune ha attivato l’Unità di crisi ma solo per essere pronti e a disposizione delle strutture sanitarie e della Prefettura nel caso ce ne fosse bisogno».

L’invito del sindaco a tutti i cittadini è a non spaventarsi e soprattutto a rispettare con impegno e senso di responsabilità le misure del decreto ministeriale per il contenimento del contagio da coronavirus: «Chiedo a tutti di stare assolutamente tranquilli e a rispettare le indicazioni ministeriali, invito rivolto soprattutto alle persone anziane e a chi ha patologie che lo posso rendere più a rischio».

L’Amministrazione comunale sta inoltre attivando i volontari: “Ho convocato per questa sera alle 19 le associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio per organizzare una rete di sostegno per chi, dovendo stare a casa come gli anziani o gli ammalati, può avere bisogno di un supporto per fare la spesa o procurarsi farmaci. Inoltre forniremo un contatto diretto con il Comune con un numero di telefono dedicato per tranquillizzare chi ha dubbi o paure o per chi ha bisogno di un supporto tramite i volontari».

In giornata Cavalluzzi pubblicherà un comunicato ufficiale per informare tutta la popolazione.