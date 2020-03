Confermato un caso di contagio ad Induno Olona

Confermato un caso di contagio da coronavirus ad Induno Olona.

«Questo pomeriggio ho ricevuto da Ats la notizia che il corona-virus ha colpito anche a Induno – spiega il sindaco Marco Cavallin – un nostro concittadino, anziano e con patologie pregresse, è attualmente ricoverato all’ospedale di Varese e i suoi familiari, che stanno bene, sono posti in quarantena precauzionale, presso le loro abitazioni».

Come impone la legge, il Sindaco ha immediatamente avviato le procedure per la formazione del COC (Centro Operativo comunale), del quale fanno parte tra gli altri Forze dell’Ordine, Ufficio Tecnico e Protezione Civile: «Questo organismo servirà ad affrontare nei giusti modi la situazione e sarà operativo già domani mattina. Sono in costante contatto con la Prefettura e l’Ats e ho già parlato con la famiglia del malato, al quale ho manifestato vicinanza a nome di tutta la nostra comunità, nonché offerta di aiuto per tutto quanto sarà loro necessario nelle prossime settimane, con la speranza ovviamente che ci sia un decorso positivo della malattia».

«Atutti gli indunesi – conclude Cavallin – chiedo tranquillità ma anche prudenza, stretta osservanza delle precauzioni e forza d’animo. Il virus è vicino a noi, ma noi lo sappiamo e perciò lo possiamo combattere».