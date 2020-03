Confermato un secondo caso di coronavirus ad Arcisate

E’ stato confermato in serata dal sindaco Gianluca Cavalluzzi il secondo caso di contagio da Coronavirus ad Arcisate.

Le voci e le notizie si susseguivano da ore, ma l’ufficialità si è avuta solo in serata. Si tratta di una donna, familiare dell’uomo riscontrato positivo nella giornata di ieri.

«Il primo concittadino è ricoverato in ospedale in condizioni serie, dovute soprattutto alla sua età e alle sue patologie pregresse, ma stabili – ha spiegato il sindaco in una nota rivolta alla cittadinanza – Altre tre persone del suo nucleo famigliare sono ricoverate: una risulta negativa al tampone».

Le altre due persone erano in attesa di riscontro e una è risultata positiva. Altre persone sono state sottoposte agli esami di rito e sono in quarantena presso il proprio domicilio.

«Come già detto ieri, la situazione è sotto controllo – prosegue Cavalluzzi – Chiedo ai cittadini di stare tranquilli e gestire questo momento con il giusto approccio: consapevoli dell’emergenza ma sereni perché le autorità competenti, nonostante le mille difficoltà, si stanno muovendo in maniera efficiente».

L’Amministrazione comunale, ricorda il sindaco, è in contatto con Prefetto e Ats tramite l’istituzione del Centro operativo comunale il cui compito è quello di gestire il supporto alla popolazione in questa situazione.

«Raccomando a tutti di seguire le indicazioni disposte da Regione Lombardia e Governo. In particolare in caso di sintomi influenzali non andate al Pronto soccorso ma chiamate il numero verde unico regionale 800 894545. Per informazioni generali, chiamate il numero 1500 attivato dal Ministero della Salute».

Bar, negozi, supermercati ed esercizi commerciali in genere devono contingentare gli ingressi in modo da evitare assembramenti di persone. Ma la raccomandazione più importante è per le persone anziane che devono limitare le uscite a quelle strettamente necessarie. In caso di necessità il sindaco ha messo a disposizione anche il suo numero di telefono istituzionale: «Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento di carattere generale e non medico, naturalmente. I cittadini mi possono contattare direttamente tramite messenger, oppure all’indirizzo mail sindaco@comunearcisate.va.it; oppure utilizzando il mio numero istituzionale 3484428836 per sms, whatsApp e chiamate».

La comunità di Arcisate, conclude Cavalluzzi, deve affrontare questo momento non facile con senso di responsabilità e calma, e avere fiducia nelle istituzioni e nell’Amministrazione comunale: «Torneremo presto alla normalità. E’ il momento di stare tranquilli».