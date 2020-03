Cade da cavallo, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del fuoco stanno intervenendo nel comune di Somma Lombardo in località Lazzaretto per supporto al personale del soccorso sanitario. Una persona è caduta da cavallo in zona impervia, sul posto si stanno recando i VF dal locale distaccamento e gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese.

(Seguono aggiornamenti)