Cinquestelle: «La giunta c’è ma non si vede»

Si sa, non siamo mai stati soddisfatti di questa amministrazione, tanto è vero che più volte abbiamo segnalato quelle che per noi erano gravi inefficienze o la mancanza di visione nelle azioni di governo del territorio. Ogni volta, lo abbiamo fatto offrendo proposte alternative i integrative (protocollate) dimostrandoci la vera forza di opposizione costruttiva, ma a parte alcuni casi, non sono state discusse o considerate dal consiglio venendo peraltro meno ad alcuni articoli del regolamento comunale che indicherebbe alla giunta di valutare le proposte formulate da gruppi di cittadini.

Ma è nei momenti difficili che si evidenziano le carenze, ancor di più quando è possibile confrontarsi con i “vicini”, ad esempio Maccagno e Germignaga.

Il Sindaco, dopo essere un pubblico ufficiale, è a capo di una comunità, deve informarla, proteggere i beni comuni, incoraggiarla e dimostrare alla sua gente di avere il polso della situazione e che l’amministrazione nel momento del bisogno è al loro fianco.

Non abbiamo notato nulla di tutto ciò, se non due righe che ringraziavano i commercianti di aver scelto di abbassare le cler… nulla per gli anziani, nulla sullo stato del nostro ospedale rispetto l’emergenza, nulla per i tanti bambini chiusi in casa… Assordante il silenzio sul tema frontalieri, nessuna posizione e nessuna difesa.

Ringraziamo il cielo che CRI, protezione civile, forze dell’ordine, oltre che qualche associazione sono in campo a diluire il disagio e guadagnarsi tutta la nostra riconoscenza!

Grazie a privati cittadini, una per tutti Elena Travaini che ha improvvisato un corso di ballo su Facebook che partecipano con idee e iniziative, ai bambini che colorano striscioni da appendere sui balconi, grazie alle attività che hanno stravolto il loro business implementando la consegna a domicilio.

Grazie a tutti coloro che ci sono per gli altri e piccoli gesti oggi fanno la differenza!

Uno striscione colorato recita :”Siamo forti! Andrà tutto bene!”

…Non ci resta che chiedere a Pellicini di informare in merito allo stato delle cose nel nostro comune e comunicare quali attività sono pronte o in preparazione nei prossimi giorni per affiancare le fasce di popolazione più fragili.

Gianfranco Cipriano

Per Luino 5 Stelle