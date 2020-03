Del Torchio ai besozzesi: “Le partite si vincono giocando insieme”

Una lettera e un video ai cittadini per affrontare insieme l’emergenza del Coronavirus. Li ha pubblicati il sindaco Riccardo Del Torchio chiedendo ai besozzesi la massima collaborazione, ma anche spiegando che bisogna “rallentare” i contatti con le persone e cambiare le abitudini quotidiane. Il Sindaco sottolinea inoltre che l’amministrazione ha organizzato un servizio di consegna a domicilio con l’aiuto di alcuni volontari per le persone anziane (qui le informazioni).

Inoltre conclude: “Il basket mi ha insegnato che le partite si vincono solo giocando insieme, capisco che non sia così semplice modificare le nostre abitudini, ma in questa emergenza servono la collaborazione ed il senso di responsabilità di tutti noi. Solo in questo modo, in cui ogni cittadino di qualsiasi età può fare la sua parte, riusciremo a superare questo momento per tutti difficile e riprendere la nostra vita di comunità”.