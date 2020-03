Due dirette Facebook al giorno e una newsletter

Il futuro è nelle nostre mani e nei nostri comportamenti. Non lasciamoci andare perché abbiamo una grande responsabilità. Tutti noi. Ogni giorno, ogni momento. Il virus pare rallentare la sua corsa, ma i numeri crescono e abbiamo davanti ancora tanta strada da fare.

In queste tre settimane abbiamo lavorato senza sosta. L’informazione svolge un ruolo molto importante come servizio, ma anche come elemento vivo e vivace delle comunità. Lo abbiamo scritto diverse volte lavoriamo per voi, con voi, fianco a fianco. Non sono importanti i numeri e anche di questo abbiamo parlato.

Da domani partono nuove attività e ci mettiamo a vostra disposizione per rispondere a quanto vorrete sapere. Apriamo la redazione, in senso virtuale ovviamente. Presto sarà possibile poi vederci e organizzeremo qualche momento di vera festa.

DUE DIRETTE FACEBOOK

Da domani prendono il via due dirette su Facebook.

La prima alle 10 sarà fatta dentro la riunione della redazione, o meglio dei responsabili delle varie edizioni. Oltre al direttore Marco Giovannelli da Gazzada, dove ha sede la redazione di Varesenews, avremo un collegamento con Tommaso Guidotti da Saronno, Maria Carla Cebrelli da Angera, Roberto Morandi da Gallarate e Marco Taje da Legnano.

Dovevamo presentare a Milano e Malpensa tutto il nuovo progetto del network, lo faremo online con queste dirette. Varesenews resta centrale, ma con la nostra storica testata avremo altri giornali: Verbanonews, Malpensanews, Legnanonews e Saronnonews.

La seconda diretta sarà intorno alle 19 dopo le conferenze stampa della Regione Lombardia e della Protezione civile nazionale in modo da poter fare il punto anche sulla situazione sanitaria.

LA NEWSLETTER

Da domani sera chi è iscritto riceverà una newsletter quotidiana con una serie di riflessioni e di informazioni.

Per chi non fosse iscritto, può farlo da qui.

Ci vediamo domani.