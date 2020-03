Emergenza Coronavirus: da Xiaomi arriva un nuovo carico di mascherine

Dopo un primo lotto di mascherine arrivate in Italia 15 giorni fa, Xiaomi vuole continuare ad offrire il proprio contributo e supporto per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione epidemiologica del virus COVID-19. Arriva oggi in Italia, una nuova donazione di migliaia di mascherine che andranno a sostegno della Protezione Civile della Regione Lombardia e ad alcuni clienti e partner di Xiaomi.

La Regione Lombardia è attualmente l’area più colpita dall’epidemia di coronavirus: i numeri giornalieri, infatti, mostrano purtroppo una crescita costante dei contagi. Per aiutare a fronteggiare questo momento di forte difficoltà, Xiaomi ha deciso di destinare un altro carico di mascherine protettive.

Le mascherine sono state consegnate alla Protezione Civile della Regione Lombardia, accompagnate dal medesimo messaggio di solidarietà “…Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino” volto a sottolineare come l’azienda si senta parte integrante di questo Paese.

Il forte senso di responsabilità sociale e di appartenenza alla comunità italiana ha, infatti, spinto Xiaomi ad offrire, ancora una volta, il proprio sostegno nel fronteggiare la carenza di materiale sanitario, e ad aiutare così il contenimento della propagazione del virus.

“I nostri pensieri sono rivolti all’epidemia di COVID-19 che ha colpito l’Italia e in modo particolare le regioni del Nord, quindi non potevamo esimerci dal rinnovare il nostro contributo”, afferma Chew Shou Zi, CFO and President of International Xiaomi Corporation. “Forniremo presto altre forniture mediche, tra cui mascherine, termometri digitali a infrarossi e indumenti protettivi”.