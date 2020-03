Festa in condominio a Lonate, dieci denunciati

Musica ad alto volume in condominio, alla sera. Sarebbe materia da amministratori dello stabile, non fosse che siamo in tempi di rigide misure d’isolamento: per questo sono finite nei guai ben dieci persone, “pizzicate” tutte insieme in un appartamento di via Monviso a Lonate Pozzolo.

I carabinieri della locale caserma, dipendente dal comando di Busto Arsizio, sono intervenuti lunedì 9 marzo, quando le misure d’isolamento rigorose erano già in vigore, anche se l’attenzione da parte delle persone non era ancora scrupolosa.

Ben dieci le persone denunciate, tutte di nazionalità filippina: due coniugi di 30 e 35 anni, residenti nella cittadina vicino a Malpensa, cinque persone dalla provincia di Varese, due residenti in provincia di Milano e uno anche in provincia di Bergamo.

Fondamentale, ovviamente, il ruolo dei vicini che non hanno avuto timore di segnalare la questione.