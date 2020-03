Grazie di cuore a chi salva le vite

Egregio Direttore,

seguo sempre volentieri la Sua pagina, mi permetta di scriverle.

Sto pensando al personale ospedaliero, medici, infermieri che combattono ogni giorno incessantemente questa terribile esperienza del coronavirus .

Costoro, a volte anche a discapito delle loro vite, salvano altre vite esponendosi quotidianamente seppur cautelati da mascherine e quant’altro, agli attacchi e al contagio del covid 19. Tanti di loro non sono più presenti.

Sto pensando ai tanti volontari che aiutano chi ne ha bisogno, anche loro mettendo a rischio la loro vita. Sto pensando alle nostre forze dell’ordine che stanno facendo di tutto per fare rispettare quanto imposto dal governo per proteggerci. Sto pensando ai componenti della protezione civile, e a tanti altri che si stanno dando da fare per noi, per salvare delle vite.

Egregio direttore, chi Le scrive è solo un semplice cittadino che vuole ringraziare tutte le persone che salvano la vita di altre in questo terribile momento. A tutti quelli che si stanno prodigando per tutti noi.

GRAZIE E GRAZIE DI CUORE

Guercio Giuseppe