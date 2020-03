Incendio al palazzo di Giustizia di Milano

Un incendio ha colpito il tribunale di Milano di corso Porta Vittoria. Le fiamme si sono sprigionate di notte e dalle 5.30 sono intervenuti i vigili del fuoco sul posto con sette squadre con nove mezzi di intervento. L’incendio sembrerebbe essersi limitato ad un’area del tribunale al settimo piano, quella dell’archivio. Il rogo è stato spento e sono in corso le indagini per l’accertamento delle cause. LE PRIME FOTO DELL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Return to the Mobile Edition.