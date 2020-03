Fa la spesa alla ragazza di un altro comune, la polizia multa il ragazzo

Un ragazzo di 24 anni è stato da una pattuglia della Polizia Locale di Ferno e Lonate Pozzolo in via per Busto Arsizio a mentre si trovava alla guida.

Esibita l’autocertificazione, il ragazzo di origini albanesi ha dichiarato che da Legnano – dove dimora – si era recato a Lonate Pozzolo per fare la spesa alla sua ragazza, che vive da sola in centro e priva di auto. Gli agenti non hanno accettato la motivazione, ritenendo che non rientrasse tra quelle tassativamente previste dai provvedimenti del Governo, hanno multato il ragazzo.

Il comandante Emanuele Mattei unitamente e il sindaco di Ferno, Filippo Gesualdi, invitano ancora una volta i cittadini a rimanere a casa e a non muoversi se non per motivi strettamente necessari per motivi di salute e di lavoro. Ribadiscono inoltre che non sarà più tollerata la trasgressione delle norme previste dal Dpcm nell’unico obiettivo di tutelare la salute delle persone.