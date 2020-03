Libri pieni d’amore, coraggio e fiducia

Ciao a tutti, la Libreria Millestorie è temporaneamente chiusa ma noi siamo attivissimi lo stesso! Insieme al Comune di Fagnano Olona ci sono le letture per grandi e piccoli #Lettiperte e mentre aspettiamo con fiducia che questa emergenza finisca presto, non possiamo che invitarvi a leggere! Sono splendidi i libri di questa settimana, siete pronti! E allora mamma, scegliamo un libro?

Cuore di nonno

Cuore di nonno Teniamoceli stretti, i nonni, soprattutto in questo momento in cui sono le persone più esposte ai rischi del virus.

Irena Trevisan insieme a Enrico Lorenzi creano per Sassi un albo illustrato pieno d’amore.

“Ogni storia nasce da un cuore. Come dal cuore di un nonno e di un nipotino, nel cuore di una piccola casina, lassù, nel cuore delle montagne”.

Il nonno racconta storie al suo nipotino, poi le raccoglie in un prezioso volume che gli regala dopo tanto tempo, quando un nuovo nonno e un nuovo nipotino hanno due cuori nuovi in ascolto.

Rifugiamoci anche noi insieme al nonno e al suo nipotino nella casa in montagna per ritrovare coraggio e per ricordarci che è l’amore la cura per ogni male.

“Cuore di nonno”

di Irena Trevisan, Enrico Lorenzi

Sassi editore – € 13,90

La voce di carta

È uscito! Lo aspettavo ed è arrivato!

Lodovica Cima ci regala una storia di coraggio e di fiducia in se stessi.

Siamo nel 1800. Marianna deve lasciare la vita nei campi per andare a lavorare in una cartiera a Lecco.

La ragazza si tuffa nella nuova vita affrontando paure e pregiudizi per scoprire l’importanza della parola.

Impara a leggere e scrivere e a sognare, diventando così una ragazza libera.

Un libro commovente e pieno d’amore, non ci vuole tanto per capire quanto questo libro sia importante per la sua autrice, che ha scritto l’ennesimo libro meraviglioso.

“Osa Marianna, cogli l’attimo, non lasciarti scappare l’opportunità che la vita ti presenta, anche le più piccole. Sono perle che ogni giorno diventeranno collana.”