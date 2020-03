Lombardia: contagi a quota 27206. Aumentano anche i decessi: 3456

Nella consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione in Regione Lombardia, il presidente Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera hanno fornito gli aggiornamenti sui contagi, i decessi e i ricoveri. I contagi complessivi ad oggi sono 27.206 (+1691), i ricoveri complessivi salgono a 9.439 (+ 1181), i ricoveri in terapia intensiva sono 1.142 (+ 49). Purtroppo aumentano anche i decessi che si attestano a quota 3.456 (+361).

Crescono ancora i contagi nelle provincie lombarde: Bergamo 6.216 (+347), Brescia 5.317 (+289), Milano 5.096 (422), Sondrio 179 (+26), Como 512 (+60), Varese 386 (+27).