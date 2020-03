Marijuana nel comodino, spacciatore recidivo denunciato

Nascondeva la marijuana nel comodino della sua camera da letto e per questo è stato denunciato. Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ieri mattina hanno sequestrato all’uomo circa 125 grammi di marijuana dopo averlo fermato per strada, a bordo della sua auto. Il suo è un volto conosciuto in via Foscolo e quando se lo sono visti passare davanti agli occhi hanno deciso di controllarlo.

L’operazione è stata, dunque, il frutto dello spirito di osservazione dell’equipaggio della volante che, in via Deledda, ha notato un’autovettura in transito con alla guida un individuo – si tratta di un italiano di 42 anni con qualche precedente – noto negli ambienti del consumo di droga come uno spacciatore di sostanze stupefacenti “leggere”.

L’uomo è stato fermato e il suo evidente nervosismo ha convinto i poliziotti ad verificare i loro sospetti perquisendo anche la sua abitazione, che si trova a poca distanza dal luogo del controllo. Qui effettivamente, nel comodino della stanza da letto, è stato trovato il “panetto” di 125 grammi di marijuana ben avvolto in uno strato di nastro adesivo. Visto il quantitativo non modico di “erba”, il quarantaduenne è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio.