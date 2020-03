Il nido Montessori si sposta su Youtube con canzoncine e lavoretti

Youtube e whatsapp stanno diventando strumenti utili a non fare mancare la routine quotidiana e l’affetto delle educatrici ai bimbi dell’asilo nido, a casa in questo periodo di emergenza sanitaria. Ma anche per spiegare ai più piccoli della materma cosa è questo fantasma chiamato coronavirus e come comportarsi per prevenire il contagio.

Così le educatrici del nido Montessori di Castellanza si sono ritrovate nella scuola vuota e hanno registrato alcuni video in cui cantano le canzoncine e le filastrocche che i bambini sono abituati ad ascoltare tutte le mattine, o per la ninna nanna, o mostrano alle famiglie, che ricevono i tutorial via mail o telefono, le attività da svolgere durante la giornata. Ci sono i video con i travasi, la seriazione e il cestino dei tesori. Tutti esercizi semplici che possono essere fatti in casa.

Ecco i video che stanno proponendo sul loro canale YouTube

Oltre all’asilo Montessori c’è anche una pagina Facebook che propone lavoretti e filastrocche in questi giorni di assenza forzata da scuola ed è quella della “Maestra Mary“ che ha anche realizzato questa simpatica filastrocca per spiegare ai più piccoli cos’è il coronavirus