Per oggi è ancora garantito il food delivery

«Le nuove misure restrittive annunciate nella tarda serata di ieri presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, entreranno in vigore a partire da lunedì 23 marzo, il che significa che per la giornata di oggi il servizio di consegna a domicilio del cibo preparato nei ristoranti è garantito. Non solo. Siamo certi che anche le nuove disposizioni, che verranno ufficializzate in giornata, continueranno a prevedere la possibilità per i ristoratori di continuare a lavorare, garantendo il food delivery. Si tratta, infatti, è un servizio essenziale molto apprezzato e utilizzato in questo periodo di quarantena, in particolare da parte delle persone anziane invitate fortemente a non uscire di casa».

Questo è il commento Fipe, Federazione italiana dei pubblici esercizi, in merito alle ultime disposizioni governative in materia di contenimento del Covid-19.

«La consegna di cibo a domicilio – aggiunge Fipe – va incontro alla necessità di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti e per questo è essenziale che rimanga attivo. La federazione raccomanda ai ristoratori che effettuano le consegne in proprio di adottare le raccomandazioni di sicurezza delle autorità sanitarie e a quelli che si appoggiano a terzi di farsi dare tutte le garanzie necessarie».