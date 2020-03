Piattaforme ecologiche a Gallarate, nuove regole per accesso

A fronte delle indicazioni contenute nel decreto #iorestoacasa e, in particolare, della necessità di ridurre gli spostamenti (consentiti solo per motivazioni serie, urgenti e improcrastinabili), Aemme Linea Ambiente, in accordo con il Comune di Gallarate, ha deciso di rimodulare gli orari del servizio di apertura dei centri di raccolta di via Aleardi e di via per Besnate.

Da giovedì 19 marzo e per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria in atto, l’impianto di via per Besnate resterà chiuso, mentre quello di via Aleardi rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 14.00; chiuso invece la domenica.

Al fine di evitare affollamento all’interno dell’impianto, gli ingressi saranno scaglionati: potranno accedervi non più di 5 utenti per volta.