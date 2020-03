Ricoverato un cittadino di Cadegliano Viconago positivo al Coronavirus

«A seguito di un tampone risultato positivo una persona di Cadegliano Viconago è stata ricoverata in ospedale». Ad avvisare la cittadinanza è il sindaco Arnaldo Tordi che rinnova l’invito a rispettare tutte le prescrizioni in vigore sul territorio nazionale.

Il sindaco comunica che, come negli altri comuni, anche Cadegliano Viconago ha istituito l’Unità di Crisi per gestire al meglio l’emergenza. Si comunica altresì che è a disposizione l’Unità di Crisi al numero di telefono 329 8661715 per supporto e dubbi della cittadinanza. Questo numero sarà attivo 24 ore 24 fino al termine dell’emergenza.

«Raccomandazione: state a casa e in caso di necessità i Servizi Sociali sono a disposizione».