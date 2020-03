Sanificazioni marciapiedi e aree pubbliche, il calendario

Il comune di Venegono Inferiore ha disposto il calendario delle sanificazioni in programma nei prossimi giorni, con l’obbiettivo di mettere in atto azioni utili e potenzialmente necessarie a limitare/mitigare la diffusione del virus Covid-19. Il Sindaco ha disposto il servizio di sanificazione con nebulizzatore dei marciapiedi, delle aree non carrabili e degli arredi urbani secondo il seguente calendario, salvo maltempo:

1° intervento giovedì 26 marzo dallo ore 8,00;

2° intervento giovedì 2 aprie dalle ore 8,00;

3° intervento giovedì 9 aprile dallo ore 8,00;