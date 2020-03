Secondo caso positivo al Coronavirus ad Induno Olona, il sindaco: “State a casa”

«Cari concittadini, devo purtroppo comunicarvi che mi è stata confermata nel pomeriggio di oggi, martedì 10, la presenza di un secondo caso indunese positivo al coronavirus».

È con queste parole che il sindaco Marco Cavallin ha annunciato la comunicazione ufficiale ricevuta da ATS Insubria su un secondo caso registrato fra i suoi concittadini.

«Si tratta di una ultra-settantenne con pregresse patologie, già da qualche giorno ricoverata a Varese. Ovviamente sono in contatto con ATS per tutte le necessarie procedure di sicurezza – ha spiegato Cavallin -. L’occasione è giusta per richiamare tutti voi a rispettare nel modo più rigoroso e scrupoloso le misure cautelari che ci vengono suggerite, misure che con sintesi estrema, si potrebbero riassumere in: “state a casa, se potete”. Il COVID-19 è molto contagioso e non esiste cura: l’unica misura efficace contro di lui è quella di evitarlo. Mi affido alla vostra prudenza: non è il momento dell’incoscienza, ma della responsabilità».