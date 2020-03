Il servizio dei treni TiLo ancora limitato

Treni Tilo ancora limitati, fino a data da destinarsi: in Italia i treni italo-svizzeri circolano solo su Varese e limitati alle sole ore di punta, per assicurare i movimenti dei frontalieri. La linea da Luino rimane regolare (di fatto ha solo pochi treni in ore di punta)

La società ferroviaria riconduce le limitazioni non più solo al “perdurare delle assenze tra il personale di Trenord”, ma anche alla “decisione del Consiglio di Stato del Canton Ticino di chiudere tutte le scuole“, nonché all’evolversi della situazione legata alla diffusione del Coronavirus che sta portando ad una massiccia diminuzione di viaggiatori.

La limitazione è programmata dal 16 marzo 2020 “fino a nuovo avviso”. La società precisa che “modifiche delle misure indicate saranno valutate a seconda dell’evolversi della situazione e comunicate tempestivamente”.

Rimane assicurato il servizio di base per garantire la possibilità di spostarsi ad orari regolari tra i vari centri del territorio servito. Per verificare quali corse circolano, conviene usare il motore di ricerca degli orari sul sito di TiLo.

Limitazioni ai treni TiLo dal 16 marzo

S10 (Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como)

Il servizio è soppresso tra Como e Chiasso.

Riduzione dell’offerta nelle ore di punta

Treni ogni 30 minuti sulla tratta servita garantiti sull’arco della giornata

S20 (Bellinzona–Locarno)

Riduzione dell’offerta nelle ore di punta

Treni ogni 30 minuti garantiti sull’arco della giornata



S40 (Varese–Mendrisio–Como)

Il servizio è completamente soppresso

S50 (Bellinzona–Lugano–Mendrisio–Varese–Malpensa)

Il servizio è soppresso tra Varese e Malpensa

Il collegamento con Varese è previsto unicamente nelle fasce orarie di punta mattutine e serali

Durante il resto della giornata è garantito il collegamento tra Mendrisio e Stabio con coincidenza con la S10 a Mendrisio

Treni ogni 60 minuti sulla tratta servita garantiti sull’arco della giornata

TILO Pigiama

Il servizio notturno TILO Pigiama è completamente soppresso

I servizi RE10 (Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como–Milano) e S30 (Cadenazzo–Luino) rimangono invariati.

Altre informazioni sul traffico ferroviario possono essere trovate anche sulle pagine web di FFS e Trenord.