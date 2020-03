Il Canton Ticino chiude come l’Italia

Il Canton Ticino è in emergenza come la Lombardia. I numeri parlano chiaro. Con una popolazione di 350mila abitanti ci sono 265 casi, 64 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 5 decessi. Dalle 24 di stanotte partono i provvedimenti presi dal Consiglio di Stato ticinese per contrastare la diffusione del coronavirus.

I TEMPI DEL PROVVEDIMENTO

Entreranno in vigore da sabato notte a tutto il 29 marzo.

COSA E’ STATO DECISO

Come per l’Italia verranno chiusi tutti gli esercizi pubblici e i negozi che non offrono beni di prima necessità. Garantita la consegna dei pasti a domicilio e i servizi bancari, postali e delle mense non aperte al pubblico. Restano aperte le attività essenziali come gli alimentari e le farmacie. Chiusi parrucchieri, barbieri e centri di estetica, anche a domicilio. Tutte le altre attività verranno ridotte al minimo. Si sta anche pensando a rinviare le elezioni comunali.

Chiudono tutte le scuole.

LE DOGANE

Le nuove basi legali entrate in vigore venerdì che consentono al personale di dogana di agire concretamente hanno già portato a respingere 288 persone alla frontiera tra Ticino e Italia. Lo ha reso noto il direttore delle dogane Christian Bock durante una conferenza stampa a Chiasso. Il volume dei mezzi di trasporto privati provenienti dalla vicina Italia e diretti in Ticino è pure diminuito del 60%.

I CONSIGLI

Sono di fatto gli stessi per i cittadini italiani con meno restringimenti. Per gli anziani si chiede di non frequentare luoghi affollati. Nei supermercati è necessario che i flussi siano ordinati e che vengano mantenute le distanze.

LA DIFFUSIONE IN TUTTA LA SVIZZERA

Sono 1359 i casi positivi di Coronavirus registrati in Svizzera sabato alle ore 10.30. I decessi sono invece 13. Lo segnala l’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP), secondo il quale 1.189 casi sono stati confermati e altri 170 devono ancora esserlo. L’età media è di 49 anni. Il 52% dei casi sono uomini, il 48% donne. Gli adulti rimangono significativamente più colpiti rispetto ai bambini. Sono stati segnalati contagi in 24 dei 26 cantoni svizzeri.

I CONTROLLI

All’inizio ci saranno solo richiami e in seguito le sanzioni saranno crescenti.

Tutte le informazioni sul sito istituzionale del Canton Ticino