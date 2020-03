Si ferma anche il Piede d’Oro

Anche il Piede d’Oro subisce gli effetti del decreto del Governo riguardo all’emergenza Coronavirus e sospende le proprie attività.

La prima a “saltare” sarà la gara in programma domenica 15 marzo a Malgesso, la “In Giro per Malgesso”. Il secondo stop riguarda la “Su e Giò per i Runchitt” di Brenta, programmata per il 29 marzo.

Le gare sono annullate, quindi non verranno recuperate.