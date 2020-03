Sirene accese e applausi: le Forze dell’Ordine ringraziano chi lavora in ospedale

Si sono schierati davanti all’ingresso per rendere gli onori a chi è in prima linea nella guerra al Coronavirus.

Galleria fotografica Il ringraziamento a chi lavora in ospedale 4 di 5

È successo giovedì 26 marzo quando davanti all’ingresso dell’ospedale di Busto una decina di auto delle forze dell’ordine si è schierata per omaggiare chi lavora in ospedale. Al mattino sono arrivati i Carabinieri e nel pomeriggio tutte le altre forze dell’ordine, compresa la Croce Rossa e la Protezione Civile.

Un ringraziamento che è stato fatto con un lungo applauso e accendendo le sirene e i lampeggianti, come testimoniato in questo video.

“Medici, infermieri, direttori e personale amministrativo hanno ringraziato e salutato con applausi, fotografie, video -si legge in una nota dell’Ospedale- e il fil rouge è uno solo: grazie per essere al nostro fianco, per aver pensato a noi e ai nostri malati”.

Un omaggio che è stato fatto anche davanti alla sede della Croce Rossa.