Sospesi o cancellati tre spettacoli al Teatro delle Arti

Il Teatro delle Arti comunica che a seguito delle nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sospendono gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi natura fino al 3 aprile 2020, lo spettacolo teatrale Maratona di New York previsto in scena martedì 10 e mercoledì 11 marzo 2020 e lo spettacolo teatrale Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte previsto in scena lunedì 23 e martedì 24 marzo 2020, sono sospesi e inviati a data da definire.

Si comunica inoltre la cancellazione del convegno di storia “Anni Ottanta” che era previsto il 27 e 28 marzo 2020 sempre al Teatro delle Arti.

Seguiranno aggiornamenti in merito alla nuova programmazione degli spettacoli teatrali in altre date.