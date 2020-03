Il torrente cambia colore, arrivano i carabinieri

«La Rancina ha cambiato colore, intervenite subito». I carabinieri della compagnia di Luino – stazione di Cuvio – e i colleghi Forestali sono intervenuti questo pomeriggio, mercoledì attorno alle 15.30 fra Cuveglio e Rancio Valcuvia per un sospetto inquinamento ambientale.

Le cause dell’accaduto sono in via d’accertamento anche se le prime risultanze escluderebbero che vi siano de danni ambientali.

Sembra che si tratti di un colorante alimentare – una sorta di dolcificante – finito inavvertitamente in acqua.

L’allarme è stato dato da alcuni passanti che stavano in quel momento frequentando la pista ciclabile di fondovalle.