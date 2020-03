Tre camion parcheggiati che mi hanno emozionato

Daniela fa parte di quella schiera di lavoratori che non può fermarsi. Lavora in un autogrill a Castronno. Ieri sera era di turno, è uscita per una pausa e, tra paura, stanchezza e difficoltà, è rimasta colpita dall’immagine che si è trovata davanti:

«Buongiorno Varesenews,

faccio parte di quel 10 % che continua a lavorare nonostante tutto quello che ci sta’ succedendo …stanotte ero in turno in autogrill! E uscendo dal locale per fumare una sigaretta……ero lì che guardavo nel silenzio più totale il piazzale ed era vuoto… Solo camion….

A un certo punto guardo da un’altra prospettiva e vedo questo….

Be’ ho sentito una forte emozione…. sarà il caso. Però e bellissima ….e volevo condividerla con voi….»